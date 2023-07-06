UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Залужный о контрнаступлении: Ситуация развивается согласно плану

Цей матеріал також доступний українською
06.07.2023, 20:49
Залужный о контрнаступлении: Ситуация развивается согласно плану - Фото
Валерий Залужный (фото: Генштаб ВСУ)

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинское наступление продолжается согласно плану. Об этом он сказал в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива – в наших руках", – отметил Залужный.

Залужный и Милли также обсудили актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов.

  • В интервью CNN Зеленский заявил, что хотел, чтобы контрнаступление ВСУ началось раньше, поэтому просил западных союзников ускорить поставки военной техники до его начала.

Читайте также: Контрнаступление будет проходить как освобождение Херсона, без молниеносности – аналитик

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаВалерий ЗалужныйМарк Милликонтрнаступление
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 