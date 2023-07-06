Залужный о контрнаступлении: Ситуация развивается согласно плану

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинское наступление продолжается согласно плану. Об этом он сказал в разговоре с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

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"Рассказал об оперативной обстановке на фронте. Украинские военные продолжают ведение активных наступательных действий. Ситуация развивается согласно плану, инициатива – в наших руках", – отметил Залужный.



Залужный и Милли также обсудили актуальные потребности ВСУ в вооружении и боеприпасах для продолжения освобождения украинской территории от российских оккупантов.

В интервью CNN Зеленский заявил, что хотел, чтобы контрнаступление ВСУ началось раньше, поэтому просил западных союзников ускорить поставки военной техники до его начала.

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