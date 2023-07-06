Зеленский: Контрнаступление идет по плану, инициатива на нашей стороне

Контрнаступление позволило украинским силам перенять инициативу в войне против российских захватчиков, хоть Украина и хотела бы, чтобы операция шла быстрее. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.

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Зеленского спросили, как он оценивает ход украинского контрнаступления.

Он ответил, что поддерживает мнение военных о том, что операция, начавшаяся в прошлом месяце, "идет по плану".

"Мы все хотели бы, чтобы контрнаступление завершилось за более короткий период времени, но такова реальность. Мы продвигаемся. Мы не застряли на одном месте. Сегодня инициатива на нашей стороне. Мы продвигаемся, пусть и не так быстро [как хотелось бы]", – сказал Зеленский.

На вопрос о том, сможет ли Украина добиться успеха в контрнаступлении без истребителей F-16, и не слишком ли медлили США и другие страны с предоставлением критически важной военной техники, Зеленский ответил, что F-16 или любая другая техника, которая нужна украинской армии, даст войскам возможность двигаться быстрее и спасать больше жизней.

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"С другой стороны, было предоставлено некоторое оружие, которое помогает нам спасать жизни, и мы ценим это. Конечно, проволочки приведут к большему количеству потерянных жизней", – сказал президент.

По его словам, несмотря на неспешный прогресс и тяжелые потери, военное руководство Украины по-прежнему уверено, что наступательная операция ВСУ проходит, как и ожидалось.

В интервью CNN Зеленский заявил, что хотел, чтобы контрнаступление ВСУ началось раньше, поэтому просил западных союзников ускорить поставки военной техники к его началу.

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