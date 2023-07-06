Зеленський: Контрнаступ йде за планом, ініціатива на нашому боці

Контрнаступ дозволив українським силам перейняти ініціативу у війні проти російських загарбників, хоч Україна й хотіла б, щоб операція йшла швидше. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.

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Зеленського запитали, як він оцінює перебіг українського контрнаступу.

Він відповів, що підтримує думку військових про те, що операція, яка розпочалася минулого місяця, "йде за планом".

"Ми всі хотіли б, щоб контрнаступ завершився за коротший період часу, але така реальність. Ми просуваємося. Ми не застрягли на одному місці. Сьогодні ініціатива на нашому боці. Ми просуваємось, хай і не так швидко [як хотілося б]", – сказав Зеленський.

На запитання про те, чи зможе Україна досягти успіху в контрнаступі без винищувачів F-16, і чи не надто зволікали США та інші країни з наданням критично важливої військової техніки, Зеленський відповів, що F-16 чи будь-яка інша техніка, яка потрібна українській армії, дасть військам можливість рухатися швидше та рятувати більше життів.

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"З іншого боку, було надано деяку зброю, яка допомагає нам рятувати життя, і ми цінуємо це. Звісно, тяганина призведе до більшої кількості втрачених життів", – сказав президент.

За його словами, попри неспішний прогрес і тяжкі втрати, військове керівництво України, як і раніше, впевнене, що наступальна операція ЗСУ проходить, як і очікувалося.

В інтерв'ю CNN Зеленський заявив, що хотів, щоб контрнаступ ЗСУ почався раніше, тому просив західних союзників прискорити постачання військової техніки до його початку.

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