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Россия атакует позиции ВСУ на востоке при поддержке авиации и артиллерии – карта боев

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13.07.2023, 19:28
Россия атакует позиции ВСУ на востоке при поддержке авиации и артиллерии – карта боев - Фото
Иллюстративное фото - ЕРА

Россияне продолжают вести наступательные действия на востоке, атакуя украинские позиции при поддержке авиации и артиллерии. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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РФ сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – там продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

На Купянском направлении ВСУ стойко держат оборону. На Лиманском направлении в течение суток армия РФ вела безуспешные наступательные действия восточнее Невского Луганской области и восточнее Тернов на Донетчине, наносила авиаудары и била артиллерией.

Россия атакует позиции ВСУ на востоке при поддержке авиации и артиллерии – карта боев
На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники отбили все вражеские атаки в районе Берховки.

Россия атакует позиции ВСУ на востоке при поддержке авиации и артиллерии – карта боев

На Авдеевском направлении армия РФ нанесла авиационный удар в районе Авдеевки, обстреляла более 10 населенных пунктов.

Россия атакует позиции ВСУ на востоке при поддержке авиации и артиллерии – карта боев

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки, нанес авиационный удар возле Макаровки Донецкой области и обстреливал населенные пункты.

Россия атакует позиции ВСУ на востоке при поддержке авиации и артиллерии – карта боев

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах Приютного Запорожской области и Казацкого – Херсонской. Более 20 населенных пунктов оказались под огнем артиллерии.

  • ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за прошлую неделю были освобождены 10 кв. км на юге.
  • Сегодня спикер ВСУ Череватый сообщил, что российские оккупанты накапливают пехоту и десантно-штурмовые подразделения на участке фронта Купянск-Лиман.
Оксана Житнюк
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