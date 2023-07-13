ВСУ о линии Купянск-Лиман: Россия накапливает пехоту и десант. Там сложно, но на контроле
Российские оккупанты накапливают пехоту и десантно-штурмовые подразделения на участке фронта Купянск-Лиман. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.
Он отметил, что данное направление является "лидером" по обстрелам — за сутки там было 665 ударов артиллерией, 11 авиационных налетов, два штурма в районе Новоселовского и один под Белогоровкой, они были отбиты.
Враг потерял 28 человек убитыми, 120 ранеными, уничтожено две боевые машины пехоты, самоходный миномет "Тюльпан", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубицу Д-30, три беспилотника, семь автомобилей и склад боеприпасов.
"Мы четко видим все намерения, много недель подряд все их попытки неудачны. Да, там сложно и напряженно, но наше командование предусматривает все действия врага, ситуация под контролем, есть тенденция, что она такой и останется", — резюмировал Череватый.
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
- ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км к югу.
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