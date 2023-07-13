UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ о линии Купянск-Лиман: Россия накапливает пехоту и десант. Там сложно, но на контроле

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 12:42
ВСУ о линии Купянск-Лиман: Россия накапливает пехоту и десант. Там сложно, но на контроле - Фото
Сергей Череватый (Фото: скриншот с видео)

Российские оккупанты накапливают пехоту и десантно-штурмовые подразделения на участке фронта Купянск-Лиман. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире национального телемарафона.

По его словам, противник накапливает пехоту, десант, подразделения армейского резерва, роты "Шторм-Z" из уголовников и наемников на линии Купянск-Лиман.  

Он отметил, что данное направление является "лидером" по обстрелам — за сутки там было 665 ударов артиллерией, 11 авиационных налетов, два штурма в районе Новоселовского и один под Белогоровкой, они были отбиты.

Враг потерял 28 человек убитыми, 120 ранеными, уничтожено две боевые машины пехоты, самоходный миномет "Тюльпан", две самоходные артиллерийские установки "Акация", гаубицу Д-30, три беспилотника, семь автомобилей и склад боеприпасов. 

"Мы четко видим все намерения, много недель подряд все их попытки неудачны. Да, там сложно и напряженно, но наше командование предусматривает все действия врага, ситуация под контролем, есть тенденция, что она такой и останется", — резюмировал Череватый.

  • В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
  • За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
  • Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
  • ВСУ продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь, за неделю освобождено 10 кв. км к югу.

Читайте также: Минобороны: ВСУ заняли основные высоты вокруг Бахмута, город под огневым контролем

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаДонбасскупянскЛимансватовоКременнаяСергей Череватый
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 