Росія атакує позиції ЗСУ на сході за підтримки авіації та артилерії – карта боїв

Росіяни продовжують вести наступальні дії на сході, атакуючи українські позиції за підтримки авіації та артилерії. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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РФ зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – там тривають важкі бої. Протягом доби відбулось близько 20 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку ЗСУ стійко тримають оборону. На Лиманському напрямку протягом доби армія РФ вела безрезультатні наступальні дії на схід від Невського Луганської області та на схід від Тернів на Донеччині, завдавала авіаударів та била артилерією.

На Бахмутському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника українські захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки.

На Авдіївському напрямку армія РФ завдала авіаційного удару в районі Авдіївки, обстріляла понад 10 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новомихайлівки, завдав авіаційного удару біля Макарівки Донецької області та обстрілював населені пункти.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування українських військ. Завдав авіаційних ударів у районах Приютного Запорізької області та Козацького – Херсонської. Понад 20 населених пунктів опинились під вогнем артилерії.

ЗСУ продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь, за минулий тиждень було звільнено 10 кв. км на півдні.

Сьогодні речник ЗСУ Череватий повідомив, що російські окупанти накопичують піхоту та десантно-штурмові підрозділи на ділянці фронту Куп'янськ-Лиман.

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