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Росіяни спробували відвоювати втрачене під Бахмутом, у ЗСУ успіх на півдні – Міноборони

Этот материал также доступен на русском
13.07.2023, 22:28
Росіяни спробували відвоювати втрачене під Бахмутом, у ЗСУ успіх на півдні – Міноборони - Фото
Ганна Маляр (Фото: Ukrinform)

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр проінформувала про поточну ситуацію на фронту. В районі Бахмута росіяни безрезультатно атакували, намагаючись відвоювати втрачені позиції, а на півдні обстрілів з боку РФ стало дещо менше, тому що Сили оборони знищують ворожі склади з боєприпасами.

Маляр повідомила, що армія РФ протягом доби продовжувала атакувати на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. ЗСУ всіма силами стримували ворога, їм це вдалося. Наразі тривають важкі бої.

На південному фланзі Бахмутського напрямку є просування Сил оборони, однак з боями та "потужним ворожим спротивом". На північному фланзі росіяни атакували, намагаючись повернути втрачені позиції, однак безуспішно, повідомила Маляр.

На Мелітопольському та Бердянському напрямках триває наступальна операція українських сил. На напрямках Новоданилівка – Балка Широка, Мала Токмачка – Новопокровка ЗСУ мали успіх і зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

"Ворог зараз переміщує підрозділи та застосовує всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась", – додала заступниця міністра оборони.

  • Головком ЗСУ Залужний та президент Зеленський неодноразово говорили, що контрнаступ розвивається за планомініціатива в руках України.
  • За даними Генштабу, на сході сьогодні було близько 20 боєзіткнень, росіяни намагались наступати під прикриттям авіації та артилерії.

Читайте також: ЗСУ перемагають у контрбатарейній битві, РФ втрачає в чотири рази більше артилерії – Forbes

Оксана Житнюк
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війнаГанна Малярконтрнаступ
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