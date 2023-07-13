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Путин заговорил о гарантиях безопасности для России. Подоляк: После проигрыша РФ в войне

Цей матеріал також доступний українською
13.07.2023, 20:45
Путин заговорил о гарантиях безопасности для России. Подоляк: После проигрыша РФ в войне - Фото
Владимир Путин (Фото: EPA)

Российский диктатор Владимир Путин заявил, якобы он не против гарантий безопасности для Украины, однако выставил условие в "обеспечении безопасности РФ". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ответил, что Россия получит такие гарантии после своего проигрыша в войне и последующих действий.

Путин заявил, что Украина имеет право на обеспечение своей безопасности. По его словам, для РФ якобы "нет ничего необычного" в том, что было продекларировано НАТО и странами Большой семерки.

В то же время, диктатор заявил, что при этом якобы должно соблюдаться условие "обеспечения безопасности России".

Также российский диктатор в очередной раз назвал потенциальное вступление Украины в НАТО "угрозой безопасности" России и снова попытался оправдать этим российскую агрессивную войну против Украины.

Подоляк отметил, что Путин заявил о готовности "обсуждать гарантии безопасности для Украины за выполнение гарантий безопасности РФ" после того, как "затеял масштабную войну и геноцид украинцев".

Он отметил, что для РФ есть "лишь один путь" получить гарантии безопасности, который начнется с проигрыша России в войне.

"Для России исторически есть только один путь получить гарантии безопасности: проигрыш в войне, выход из Украины и возвращение украденного суверенитета, политическая трансформация через бунты, скамья подсудимых для автора массовых убийств", – написал советник главы ОП.

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Артём Джерипа
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