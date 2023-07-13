Путін заговорив про гарантії безпеки для Росії. Подоляк: Після програшу РФ у війні
Російський диктатор Володимир Путін заявив, нібито він не проти гарантій безпеки для України, проте виставив умову у "забезпеченні безпеки РФ". Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що Росія отримає такі гарантії після свого програшу у війні та подальших дій.
Путін заявив, що Україна має право на забезпечення своєї безпеки. За його словами, для РФ буцімто "немає нічого дивного" у тому, що було продекларовано НАТО та країнами Великої сімки.
Водночас диктатор заявив, що нібито має виконуватись умова "забезпечення безпеки Росії".
Також російський диктатор вчергове назвав потенційний вступ України до НАТО "загрозою для безпеки" Росії та знову намагався виправдати цим російську агресивну війну проти України.
Подоляк зауважив, що Путін заявив про готовність "обговорювати гарантії безпеки для України за виконання гарантій безпеки РФ" після того, як "затіяв масштабну війну та геноцид українців".
Він зазначив, що для РФ є "лише один шлях" отримати гарантії безпеки, який розпочнеться з програшу Росії у війні.
"Для Росії історично є лише один шлях отримати гарантії безпеки: програш у війні, вихід з України та повернення вкраденого суверенітету, політична трансформація через бунти, лава підсудних для автора масових убивств", – написав радник глави ОП.
- В останній день саміту НАТО країни Великої сімки (G7) ухвалили декларацію щодо підтримки України, до якої увійшли гарантії безпеки.
- Глава Офісу президента заявив, що отримані Україною гарантії безпеки – не новий Будапештський меморандум.
- На думку президента США Байдена, Путін "уже програв", а війна не затягнеться на роки.
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