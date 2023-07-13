Саміт НАТО. Україна отримає військову допомогу від партнерів на 1,5 млрд євро – Резніков

Унаслідок саміту НАТО Україна отримає від міжнародних партнерів військову допомогу на понад 1,5 млрд євро. Зокрема, йдеться про щонайменше сім пакетів військової допомоги, у яку увійшли далекобійні ракети, ППО, бронетехніка та дрони. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

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Німеччина передає Україні новий пакет допомоги на суму 700 млн євро.

У нього входять: 25 танків Leopard 1A5, 40 БМП Marder 1A3, 2 системи ППО Patriot, 5 ЗРК Bergepanzer 2, 20 000 155-мм артилерійських снарядів, 5 000 димових снарядів.

Австралія передає Україні 30 БТР Bushmaster.

Військова допомога від Норвегії становитиме 1000 мікродронів Black Hornet, пакет підтримки NASAMS (2 додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запчастини).

Також держава збільшила розмір бюджету військової допомоги Україні з $240 до $930 млн.

Резніков зазначає, що наразі є домовленості з Норвегією про посилення можливостей ППО та артилерії.

Велика Британія передасть Україні понад 70 бойових машин, тисячі боєприпасів для танків, пакет військової допомоги на ремонт техніки на 64,7 млн доларів.

Франція надасть далекобійні ракети SCALP та додаткове інженерне обладнання для розмінування.

З Нідерландами була досягнута домовленість про початок навчання українських пілотів на F-16, а також про внесок держави у посилення можливостей українського ППО та артилерії.

Канада надає Україні $410 млн нового фінансування та проєкт для підтримки України та посилення трансатлантичної безпеки. Також йдеться про посилення ЗСУ бронетехнікою.

"Зустрічі у Вільнюсі були дуже продуктивними", – підсумував Резніков.

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