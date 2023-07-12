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Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $410 млн

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 21:43
Канада оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на $410 млн - Фото
Фото: EPA

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо на саміті НАТО у Вільнюсі оголосив про додаткову підтримку України – виділення $410 млн на військову допомогу. Про це повідомляє пресслужба канадського прем’єра.

Як зазначається, прем'єр-міністр Канади разом із лідерами США, Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Європейського Союзу оголосили про готовність формалізувати свою незмінну підтримку України за допомогою двосторонніх довгострокових зобов'язань у галузі безпеки.

Трюдо оголосив про нове фінансування на суму $410 млн для підтримки України.

За його словами, Канада має намір відповісти на прямий запит України, надавши додаткові безпілотники з камерами.

Канада забезпечить навчання та нарощування потенціалу українських військових у межах операції UNIFIER у Канаді. Цього літа Королівський військовий коледж Сен-Жан прийме курсантів-офіцерів з України.

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Наталія Медведєва
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війнаДжастін ТрюдоКанадавійськова допомога
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