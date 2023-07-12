Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $410 млн

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о дополнительной поддержке Украины – выделении $410 млн на военную помощь. Об этом сообщает пресс-служба канадского премьера.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, премьер-министр Канады вместе с лидерами США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского Союза объявили о готовности формализовать свою неизменную поддержку Украины посредством двусторонних долгосрочных обязательств в области безопасности.

Трюдо объявил о новом финансировании на сумму $410 млн для поддержки Украины.

По его словам, Канада намерена ответить на прямой запрос Украины, предоставив дополнительные беспилотники с камерами.

Канада будет обеспечивать обучение и наращивание потенциала украинских военных в рамках операции UNIFIER в Канаде. Этим летом Королевский военный колледж Сен-Жан примет курсантов-офицеров из Украины.

Читайте также: "Предательства Байдена и Шольца не будет". Что везет Зеленский из Вильнюса

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.