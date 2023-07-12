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Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $410 млн

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 21:43
Канада объявила о новом пакете военной помощи Украине на $410 млн - Фото
Фото: EPA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о дополнительной поддержке Украины – выделении $410 млн на военную помощь. Об этом сообщает пресс-служба канадского премьера.

Как отмечается, премьер-министр Канады вместе с лидерами США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Европейского Союза объявили о готовности формализовать свою неизменную поддержку Украины посредством двусторонних долгосрочных обязательств в области безопасности.

Трюдо объявил о новом финансировании на сумму $410 млн для поддержки Украины.

По его словам, Канада намерена ответить на прямой запрос Украины, предоставив дополнительные беспилотники с камерами.

Канада будет обеспечивать обучение и наращивание потенциала украинских военных в рамках операции UNIFIER в Канаде. Этим летом Королевский военный колледж Сен-Жан примет курсантов-офицеров из Украины.

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Наталья Медведева
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