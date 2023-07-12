У Вільнюсі – другий та останній день саміту НАТО. Президент Володимир Зеленський, який учора розкритикував партнерів за нерішучість (Україна знову не отримала запрошення до Альянсу), зустрінеться з американським колегою Джо Байденом. Сьогодні союзники озвучать "гарантії безпеки" для України та, можливо, нові пакети військової допомоги.
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Журналіст Майкл Вайс: “Мене ніколи не перестане тішити те, що є люди, які наполягають, ніби НАТО є інструментом гегемонії США, тоді як США майже єдині серед союзників НАТО уповільнюють членство (якщо не відмовляють у ньому) єдиної країни, яка робить те, для чого було створене НАТО”.
Трансляція дуже короткого брифінгу президента Володимира Зеленського у Вільнюсі.
Колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес вважає, що проблема з позицією НАТО полягає не в реформах, які має провести Україна, а в реформах, які мають провести деякі з лідерів НАТО. "Нам потрібна стратегічна хоробрість", - пише він.
Багато західних аналітиків розчаровані неясною позицією США щодо вступу України до НАТО. "Якщо США цього тижня на Вільнюському саміті НАТО не будуть сміливішими лідерами щодо довгострокової безпеки України, історики одного дня можуть запитати: “Хто втратив Україну?” І їхня шокуюча відповідь може бути: президент Джо Байден - пише Тімоті Еш в The Guardian.
Перший день саміту. Мешканці Вільнюса дивляться трансляцію виступу Зеленського (Фото - Ana Norn)
Президент США Джо Байден у підсумковій промові на саміті НАТО планує сказати, що Альянс "перебуває на піку союзницької єдності" і "згуртував світ для підтримки народу України" (Reuters).
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що зараз немає жодної ясності щодо умов майбутнього членства України в НАТО, також невідомо коли і ким вони мають бути сформульовані.
У відповідь на вчорашнє комюніке саміту НАТО, в якому було сказано, що Китай кидає виклик інтересам та безпеці блоку, Пекін різко відповів, що він проти будь-яких спроб НАТО розширити свою присутність в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (Reuters).
11 липня був перший день саміту, ми вели докладну його хроніку. А ось основні тези підсумкового комюніке.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на критику президента Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО у питанні членства України: повністю співчуваю, але для вступу України до Альянсу має бути виконана низка умов, сказав він.