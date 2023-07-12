У Вільнюсі – другий та останній день саміту НАТО. Президент Володимир Зеленський, який учора розкритикував партнерів за нерішучість (Україна знову не отримала запрошення до Альянсу), зустрінеться з американським колегою Джо Байденом. Сьогодні союзники озвучать "гарантії безпеки" для України та, можливо, нові пакети військової допомоги.

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