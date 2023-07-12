Зеленський про саміт: Ми будемо членами НАТО. Така впевненість прозвучала вперше

Президент Володимир Зеленський назвав результати саміту НАТО у Вільнюсі хорошими, однак вони були б ідеальними, якби Україну запросили приєднатись до Альянсу. Проте від партнерів вперше пролунала впевненість у майбутньому України в НАТО. Про це він сказав під час спільної пресконференції з Єнсом Столтенбергом у Вільнюсі.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Зеленський назвав важливим результатом саміту визнання того, що Україна не потребує плану дій щодо членства.

"Можемо констатувати, що результати саміту гарні, але, якщо було б запрошення, вони були б ідеальними", – з посмішкою сказав президент.

Він також наголосив на необхідності надання гарантій безпеки для України – і не замість членства в НАТО, а на час, поки членства немає.

Зеленський зазначив, що деякі країни бояться говорити про членство України в НАТО зараз, адже вони не хочуть, щоб була світова війна – "і це також зрозуміло і логічно".

"Україна точно розуміє, що не може бути членом НАТО, поки йде війна. Але важливі сигнали, які сьогодні звучали від багатьох партнерів, з якими ми зустрічались, що Україна дійсно буде членом НАТО. І така впевненість, на мою думку, прозвучала вперше. Ми будемо членами НАТО. Коли – дійсно, будуть відповідні умови. Я розумію під цим, що тоді, коли буде безпечно на нашій землі", – сказав Зеленський.

Вчора Зеленський розкритикував союзників за нерішучість щодо членства України в Альянсі.

За даними ЗМІ, Зеленський "в останню хвилину" намагався переконати союзників у НАТО переписати підсумковий документ саміту.

У підсумковому комюніке НАТО офіційно погодилось прибрати ПДЧ для України, але не дало запрошення.

LIGA.net веде хроніку другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.

Читайте також: Дуда розчарований рішенням НАТО щодо України, але через війну прийняти її до Альянсу "неможливо"

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.