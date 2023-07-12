Дуда розчарований рішенням НАТО щодо України, але через війну прийняти її до Альянсу "неможливо"
12.07.2023, 10:30
Анджей Дуда (скриншот)
Польський президент Анджей Дуда вважає "недостатнім" рішення Північноатлантичного альянсу щодо України, яке було озвучено вчора, у перший із двох днів саміту НАТО у Вільнюсі. Про це він заявив вранці другого дня на відповідне запитання.
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"На мою думку, цього абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом НАТО", – сказав Дуда.
За його словами, "дуже важко, практично неможливо" запропонувати Україні прийняття в НАТО "завтра, наприклад", "бо нам потрібна єдність, щоб ухвалити рішення, і зараз триває війна, а під час війни це неможливо, з огляду на статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону".
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