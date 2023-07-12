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Дуда розчарований рішенням НАТО щодо України, але через війну прийняти її до Альянсу "неможливо"

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 10:30
Дуда розчарований рішенням НАТО щодо України, але через війну прийняти її до Альянсу
Анджей Дуда (скриншот)

Польський президент Анджей Дуда вважає "недостатнім" рішення Північноатлантичного альянсу щодо України, яке було озвучено вчора, у перший із двох днів саміту НАТО у Вільнюсі. Про це він заявив вранці другого дня на відповідне запитання.

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"На мою думку, цього абсолютно недостатньо. Я сподіваюся, що за кілька років Україна стане повноцінним членом НАТО", – сказав Дуда.

За його словами, "дуже важко, практично неможливо" запропонувати Україні прийняття в НАТО "завтра, наприклад", "бо нам потрібна єдність, щоб ухвалити рішення, і зараз триває війна, а під час війни це неможливо, з огляду на статтю 5 статуту НАТО про колективну оборону".

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Євген Пилипенко
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