Дуда разочарован решением НАТО по Украине, но из-за войны принять ее в Альянс "невозможно"

Польский президент Анджей Дуда считает "недостаточным" решение Североатлантического альянса относительно Украины, которое было озвучено вчера, в первый из двух дней саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он заявил утром второго дня, отвечая на соответствующий вопрос.

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"По моему мнению, этого абсолютно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом НАТО", – сказал Дуда.

По его словам, "очень сложно, практически невозможно" предложить Украине принятие в НАТО "завтра, например", "потому что нам нужно единство, чтобы принять решение, и сейчас идет война, а во время войны это невозможно, учитывая статью 5 устава НАТО о коллективной обороне".

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