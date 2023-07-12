UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Дуда разочарован решением НАТО по Украине, но из-за войны принять ее в Альянс "невозможно"

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 10:30
Дуда разочарован решением НАТО по Украине, но из-за войны принять ее в Альянс
Анджей Дуда (скриншот)

Польский президент Анджей Дуда считает "недостаточным" решение Североатлантического альянса относительно Украины, которое было озвучено вчера, в первый из двух дней саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он заявил утром второго дня, отвечая на соответствующий вопрос.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"По моему мнению, этого абсолютно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом НАТО", – сказал Дуда.

По его словам, "очень сложно, практически невозможно" предложить Украине принятие в НАТО "завтра, например", "потому что нам нужно единство, чтобы принять решение, и сейчас идет война, а во время войны это невозможно, учитывая статью 5 устава НАТО о коллективной обороне".

Читайте также: Кулеба не знает, что НАТО хочет от Украины для приглашения в Альянс

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапольшаподдержкасаммит натоанджей дудавильнюс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 