Дуда разочарован решением НАТО по Украине, но из-за войны принять ее в Альянс "невозможно"
Польский президент Анджей Дуда считает "недостаточным" решение Североатлантического альянса относительно Украины, которое было озвучено вчера, в первый из двух дней саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом он заявил утром второго дня, отвечая на соответствующий вопрос.
"По моему мнению, этого абсолютно недостаточно. Я надеюсь, что через несколько лет Украина станет полноценным членом НАТО", – сказал Дуда.
По его словам, "очень сложно, практически невозможно" предложить Украине принятие в НАТО "завтра, например", "потому что нам нужно единство, чтобы принять решение, и сейчас идет война, а во время войны это невозможно, учитывая статью 5 устава НАТО о коллективной обороне".
- 11 июля 2023 года генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления.
- НАТО опубликовала коммюнике по 90 пунктам: в нем говорится о пути Украины к вступлению и об отношениях Альянса с РФ, Ираном, Китаем и Беларусью.
- Глава МО Германии Писториус ответил на критику Зеленского по НАТО. Говорит, "сочувствую, но есть условия".
- LIGA.net ведет онлайн-хронику главных событий саммита в Вильнюсе.
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