"Это неизвестно". Кулеба не знает, что НАТО хочет от Украины для приглашения в Альянс

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода заявил, что сейчас нет никакой ясности по поводу условий будущего членства Украины в НАТО. Когда и кем они должны быть сформулированы, говорит министр, – неизвестно.

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Отвечая на вопрос, каких именно условий для интеграции в НАТО хотят от Украины западные союзники, Кулеба ответил: "Неизвестно. Вот в этом и проблема".

"То есть когда будут выполнены условия? Что за условия? Кем они должны быть сформулированы? Какие они? Еще раз наша позиция: существуют все условия для того, чтобы пригласить Украину стать членом НАТО. То есть здесь у нас вообще принципиально разные позиции. Их позиция – что есть какие-то условия, которые нужно выполнить", – заявил дипломат.

По словам Кулебы, США и Германия наиболее консервативно настроены по поводу будущего членства Украины в НАТО.

Однако, по его словам, именно Вашингтон сыграл решающую роль в том, чтобы "слово "приглашение" вообще появилось в тексте коммюнике.

"Не в той удовлетворяющей нас формулировке, но в принципе. И Германия тоже, в конце концов, не оказывала этому сопротивления. Поэтому мир немного сложнее, чем просто черное и белое", – объяснил министр.

Генсек НАТО Столтенберг сообщил, что Альянс согласился убрать план действий по членству в НАТО для Украины, но пока не дал приглашение для вступления.

Вечером НАТО опубликовало совместное коммюнике саммита лидеров Альянса по 90 пунктам: в нем говорится о пути Украины к вступлению и об отношениях Альянса с Россией, Ираном, Китаем и Беларусью.

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