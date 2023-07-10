UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Кулеба – Берлину о членстве Украины в НАТО: Не повторяйте 2008 год и ошибок Меркель

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 19:35
Кулеба – Берлину о членстве Украины в НАТО: Не повторяйте 2008 год и ошибок Меркель - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому информационному агентству Tagesschau призвал правительство Германии не повторять ошибок, допущенных экс-канцлером Ангелой Меркель, которая в 2008 году выступила против членства Украины и предоставления ей плана действий для присоединения к НАТО.

9 июля журналисты британского издания The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО написали, что Германия, вероятно, будет блокировать вступление Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе 11 июля, поскольку опасается, что присоединение Украины к блоку спровоцирует войну России с Альянсом.

Об этом сегодня написали и журналисты Bild со ссылкой на свои источники и внутренний правительственный документ.

По просьбе журналистов прокомментировать это Кулеба призвал официальный Берлин отказаться от блокирования быстрого присоединения Украины к НАТО.

"Я призываю немецкое правительство не повторять ошибки канцлера Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Следствием этого стало еще более агрессивное поведение России – вспомним Грузию, военные действия против Запада и нынешнюю агрессию против Украины", – сказал министр.

Он добавил, что мнение Киева о приглашении Украины к членству в НАТО "сильно отличается от мнения Берлина".

"Мы считаем, что само приглашение никого не вовлекает в войну", – сказал глава МИД.

В 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте Германия и Франция выступили против членства Украины и предоставления стране плана действий по присоединению к Альянсу.

Читайте также: Добро (не) пожаловать в НАТО. Что Украина получит на саммите в Вильнюсе: сценарии

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ГерманиявойнаАнгела Меркельнатосаммитдмитрий кулеба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 