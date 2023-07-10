Кулеба – Берлину о членстве Украины в НАТО: Не повторяйте 2008 год и ошибок Меркель
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью немецкому информационному агентству Tagesschau призвал правительство Германии не повторять ошибок, допущенных экс-канцлером Ангелой Меркель, которая в 2008 году выступила против членства Украины и предоставления ей плана действий для присоединения к НАТО.
9 июля журналисты британского издания The Telegraph со ссылкой на источники в НАТО написали, что Германия, вероятно, будет блокировать вступление Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе 11 июля, поскольку опасается, что присоединение Украины к блоку спровоцирует войну России с Альянсом.
Об этом сегодня написали и журналисты Bild со ссылкой на свои источники и внутренний правительственный документ.
По просьбе журналистов прокомментировать это Кулеба призвал официальный Берлин отказаться от блокирования быстрого присоединения Украины к НАТО.
"Я призываю немецкое правительство не повторять ошибки канцлера Меркель в 2008 году, которая четко высказалась против интеграции Украины в НАТО. Следствием этого стало еще более агрессивное поведение России – вспомним Грузию, военные действия против Запада и нынешнюю агрессию против Украины", – сказал министр.
Он добавил, что мнение Киева о приглашении Украины к членству в НАТО "сильно отличается от мнения Берлина".
"Мы считаем, что само приглашение никого не вовлекает в войну", – сказал глава МИД.
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать "всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России".
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава Главного управления разведки Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
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