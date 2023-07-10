Кулеба – Берліну щодо членства України у НАТО: Не повторюйте 2008 рік і помилок Меркель

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству Tagesschau закликав уряд Німеччини не повторювати помилок, яких допустила ексканцлерка Ангела Меркель, яка у 2008 році виступила проти членства України та надання їй плану дій для приєднання до НАТО.

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9 липня журналісти британського видання The Telegraph з посиланням на джерела у НАТО написали, що Німеччина, ймовірно, блокуватиме вступ України у НАТО на саміті у Вільнюсі 11 липня, оскільки боїться, що приєднання України до блоку спровокує війну Росії з Альянсом.

Про це сьогодні написали й журналісти Bild із посиланням на свої джерела та внутрішній урядовий документ.

На прохання журналістів прокоментувати це Кулеба закликав офіційний Берлін відмовитися від блокування швидкого приєднання України до НАТО.

"Я закликаю німецький уряд не повторювати помилок канцлера Меркель у 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України в НАТО. Наслідком цього стала ще більш агресивна поведінка Росії – згадаймо Грузію, військові дії проти Заходу і нинішню агресію проти України", – сказав міністр.

Він додав, що думка Києва щодо запрошення України до членства в НАТО "сильно відрізняється від думки Берліна".

"Ми вважаємо, що саме запрошення нікого не втягує у війну", – сказав глава МЗС.

У 2008 році на саміті НАТО в Бухаресті Німеччина і Франція виступили проти членства України та надання країні плану дій для приєднання до Альянсу.

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