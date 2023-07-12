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Глава Минобороны Германии ответил на критику Зеленского по НАТО: Сочувствую, есть условия

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 08:16
Глава Минобороны Германии ответил на критику Зеленского по НАТО: Сочувствую, есть условия - Фото
Борис Писториус (Фото: EPA)

Министр обороны Германии Борис Писториус ответил на критику президента Владимира Зеленского насчет нерешительности НАТО в вопросе членства Украины. Об этом он сообщил в интервью каналу ARD.

По его словам, все союзники говорят, что Украина будет в НАТО, как только война против России закончится. 

"Все это нормальные стандарты для всех стран-членов НАТО. Я понимаю обиду и нетерпение. Особенно в той ситуации, в которой находится Украина, я ей полностью сочувствую", — сказал Писториус.

Одновременно он отметил, что для вступления Украины в НАТО должны быть выполнены условия, которые министр не стал озвучивать. 

"Членство до того, как пограничные вопросы будут урегулированы и наступит мир, будет означать, что дело об Альянсе может быть спровоцировано почти немедленно каким-либо действием", — резюмировал глава ведомства.

Ранее Зеленский заявил, что "беспрецедентно и абсурдно", когда нет никаких временных рамок и для приглашения, и для членства Украины, а вместо этого добавляется "какая-то странная формулировка об условиях" даже для приглашения. 

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Дмитрий Гриниченко
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