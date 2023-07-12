RU EN
RU EN
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Глава Міноборони Німеччини відповів на критику Зеленського щодо НАТО: Співчуваю, але є умови

Этот материал также доступен на русском
12.07.2023, 08:16
Глава Міноборони Німеччини відповів на критику Зеленського щодо НАТО: Співчуваю, але є умови - Фото
Борис Пісторіус (Фото: EPA)

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відповів на критику президента Володимира Зеленського щодо нерішучості НАТО в питанні членства України. Про це він повідомив в інтерв'ю каналу ARD.

За його словами, всі союзники кажуть, що Україна буде в НАТО, щойно війна проти Росії закінчиться.

"Все це нормальні стандарти для всіх країн-членів НАТО. Я розумію образу та нетерпіння. Особливо в тій ситуації, в якій є Україна, я їй повністю співчуваю", — сказав Пісторіус.

Водночас він зазначив, що для вступу України до НАТО мають бути виконані умови, які міністр не озвучив.

"Членство до того, як прикордонні питання будуть врегульовані і настане мир, означатиме, що справа про Альянс може бути спровокована майже негайно якоюсь дією", — резюмував голова відомства.

Раніше Зеленський заявив, що "безпрецедентно та абсурдно", коли немає жодних часових рамок і для запрошення, і для членства України, а натомість додається "якесь дивне формулювання про умови" навіть для запрошення.

Читайте також: Сенатор Грем відзначив "значний" результат Путіна проти НАТО: Альянс стане сильнішим

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийвійнаНАТОНімеччинавійськова допомогавступ до НАТОборис пісторіус
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 