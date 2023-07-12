Зеленский о саммите: Мы будем членами НАТО. Такая уверенность прозвучала впервые

Президент Владимир Зеленский назвал результаты саммита НАТО в Вильнюсе хорошими, однако они были бы идеальными, если бы Украину пригласили присоединиться к Альянсу. Однако от партнеров впервые прозвучала уверенность в будущем Украины в НАТО. Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом в Вильнюсе.

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Зеленский назвал важным результатом саммита признание того, что Украина не нуждается в плане действий по членству.

"Можем констатировать, что результаты саммита хорошие, но, если бы было приглашение, они были бы идеальными", – с улыбкой сказал президент.

Он также акцентировал на необходимости предоставления гарантий безопасности для Украины – и не вместо членства в НАТО, а на время, пока членства нет.

Зеленский отметил, что некоторые страны боятся говорить о членстве Украины в НАТО сейчас, так как они не хотят, чтобы была мировая война – "и это тоже понятно и логично".

"Украина точно понимает, что не может быть членом НАТО, пока идет война. Но важны сигналы, которые сегодня звучали от многих партнеров, с которыми мы встречались, что Украина действительно будет членом НАТО. И такая уверенность, по моему мнению, прозвучала впервые. Мы будем членами НАТО. Когда – действительно, будут соответствующие условия. Я понимаю под этим, что тогда, когда будет безопасно на нашей земле", – сказал Зеленский.

Вчера Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность насчет членства Украины в Альянсе.

По данным СМИ, Зеленский "в последнюю минуту" пытался убедить союзников в НАТО переписать итоговый документ саммита.

В итоговом коммюнике НАТО официально согласилось убрать ПДЧ для Украины, но не дало приглашение.

LIGA.net ведет хронику второго дня саммита НАТО в Вильнюсе.

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