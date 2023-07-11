Зеленський намагається переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian﻿

Президент Володимир Зеленський "в останню хвилину" намагається переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі. Про це повідомляє британське видання The Guardian, посилаючись на неназвані джерела.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Джерела в НАТО заявили, що, на їхню думку, український лідер в останню хвилину брав участь у жорсткій публічній дипломатії, спрямованій на те, щоб спонукати переписати підсумкову декларацію саміту чи комюніке до того, як збори остаточно закриються в середу", – передав редактор видання з Вільнюса.

Разом із Зеленським у Вільнюс прибули перша леді Олена Зеленська та міністр оборони Олексій Резніков.

Глава Міноборони відмовився обговорювати з пресою членство України в НАТО: "Наша мета – повноправне членство".

Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.

Сьогодні Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі, і розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі.

Читайте також: Історичний саміт НАТО. Все цікаве та головне з Вільнюса – хроніка першого дня

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.