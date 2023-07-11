RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зеленський намагається переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian﻿

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 17:12
Зеленський намагається переконати союзників у НАТО переписати підсумкове комюніке – The Guardian﻿ - Фото
Володимир Зеленський (Фото - пресслужба президента)

Президент Володимир Зеленський "в останню хвилину" намагається переконати союзників у НАТО переписати заяву, яка має вийти за підсумками саміту Альянсу у Вільнюсі. Про це повідомляє британське видання The Guardian, посилаючись на неназвані джерела.

"Джерела в НАТО заявили, що, на їхню думку, український лідер в останню хвилину брав участь у жорсткій публічній дипломатії, спрямованій на те, щоб спонукати переписати підсумкову декларацію саміту чи комюніке до того, як збори остаточно закриються в середу", – передав редактор видання з Вільнюса.

Разом із Зеленським у Вільнюс прибули перша леді Олена Зеленська та міністр оборони Олексій Резніков.

Глава Міноборони відмовився обговорювати з пресою членство України в НАТО: "Наша мета – повноправне членство".

  • Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.
  • Сьогодні Зеленський заявив, що їде на саміт НАТО у Вільнюсі, і розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України в Альянсі. 

Читайте також: Історичний саміт НАТО. Все цікаве та головне з Вільнюса – хроніка першого дня

Оксана Житнюк
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Володимир ЗеленськийНАТОсамітвільнюс
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 