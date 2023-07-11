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Зеленський та Резніков прибули до Вільнюса на саміт НАТО – LRT

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 16:48
Зеленський та Резніков прибули до Вільнюса на саміт НАТО – LRT - Фото
Фото: NATO

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков прибули до Вільнюса для участі у саміті НАТО. Про це повідомляє литовський телеканал LRT.

Як повідомляється, президент та перша леді Олена Зеленська прибули до Вільнюса на польському державному літаку близько 15:45.

Зеленський та Резніков прибули до Вільнюса на саміт НАТО – LRT

На саміт також прибув міністр оборони України, який повідомив журналістам, що підпише угоду зі своїм французьким колегою про підготовку льотчиків-винищувачів F-16.

Зазначається, що Резніков відмовився обговорювати з пресою членство України в НАТО.

"Наша мета – повноправне членство", – наголосив він.

Зеленський та Резніков прибули до Вільнюса на саміт НАТО – LRT

Також читайте: Зеленський їде на саміт НАТО. Різко заявив: Чуємо дивні формулювання, потрібна повага

Наталія Медведєва
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Володимир Зеленськийсаміт натоОлексій Резніков
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