Зеленський та Резніков прибули до Вільнюса на саміт НАТО – LRT
11.07.2023, 16:48
Фото: NATO
Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков прибули до Вільнюса для участі у саміті НАТО. Про це повідомляє литовський телеканал LRT.
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Як повідомляється, президент та перша леді Олена Зеленська прибули до Вільнюса на польському державному літаку близько 15:45.
На саміт також прибув міністр оборони України, який повідомив журналістам, що підпише угоду зі своїм французьким колегою про підготовку льотчиків-винищувачів F-16.
Зазначається, що Резніков відмовився обговорювати з пресою членство України в НАТО.
"Наша мета – повноправне членство", – наголосив він.
- Україна неодноразово говорила, що хоче отримати на саміті НАТО у Вільнюсі (11-12 липня) політичне запрошення до Альянсу. Хоча й розуміє, що не може вступити до нього до закінчення війни.
- Глава делегації України в Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв вважає, що на саміті Київ може отримати запрошення до Альянсу "з певною відстрочкою".
- Не лише про НАТО. В ОП розповіли, що обговорять президенти Зеленський та Байден на саміті завтра.
- LIGA.net проводить хроніку саміту НАТО.
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