Зеленський та Резніков прибули до Вільнюса на саміт НАТО – LRT

Президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков прибули до Вільнюса для участі у саміті НАТО. Про це повідомляє литовський телеканал LRT.

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Як повідомляється, президент та перша леді Олена Зеленська прибули до Вільнюса на польському державному літаку близько 15:45.

На саміт також прибув міністр оборони України, який повідомив журналістам, що підпише угоду зі своїм французьким колегою про підготовку льотчиків-винищувачів F-16.

Зазначається, що Резніков відмовився обговорювати з пресою членство України в НАТО.

"Наша мета – повноправне членство", – наголосив він.

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