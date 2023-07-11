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Зеленский и Резников прибыли в Вильнюс на саммит НАТО – LRT

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 16:48
Зеленский и Резников прибыли в Вильнюс на саммит НАТО – LRT - Фото
Фото: NATO

Президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников прибыли в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Об этом сообщает литовский телеканал LRT.

Как сообщается, президент и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вильнюс на польском государственном самолете около 15:45.

Зеленский и Резников прибыли в Вильнюс на саммит НАТО – LRT

На саммит также прибыл министр обороны Украины, который сообщил журналистам, что подпишет соглашение со своим французским коллегой о подготовке летчиков-истребителей F-16.

Отмечается, что Резников отказался обсуждать с прессой членство Украины в НАТО.

"Наша цель – полноправное членство", – подчеркнул он.

Зеленский и Резников прибыли в Вильнюс на саммит НАТО – LRT

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Наталья Медведева
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Алексей РезниковВладимир Зеленскийсаммит нато
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