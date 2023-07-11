Зеленский и Резников прибыли в Вильнюс на саммит НАТО – LRT
11.07.2023, 16:48
Фото: NATO
Президент Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников прибыли в Вильнюс для участия в саммите НАТО. Об этом сообщает литовский телеканал LRT.
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Как сообщается, президент и первая леди Елена Зеленская прибыли в Вильнюс на польском государственном самолете около 15:45.
На саммит также прибыл министр обороны Украины, который сообщил журналистам, что подпишет соглашение со своим французским коллегой о подготовке летчиков-истребителей F-16.
Отмечается, что Резников отказался обсуждать с прессой членство Украины в НАТО.
"Наша цель – полноправное членство", – подчеркнул он.
- Украина не раз говорила, что хочет получить на саммите НАТО в Вильнюсе (11-12 июля) политическое приглашение в Альянс. Хотя и понимает, что не может вступить в него до окончания войны.
- Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев считает, что на саммите Киев может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой".
- Не только о НАТО. В ОП рассказали, что обсудят президенты Зеленский и Байден на саммите завтра.
- LIGA.net ведет хронику саммита НАТО.
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