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Украину могут пригласить в Альянс с определенной отсрочкой – глава делегации в ПА НАТО

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 08:29
Украину могут пригласить в Альянс с определенной отсрочкой – глава делегации в ПА НАТО - Фото
Егор Чернев (Фото - скриншот из видео)

На саммите НАТО Украина может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой". Об этом сказал в эфире Current Time глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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Чернев считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украину могут пригласить вступить в Североатлантический Альянс "с определенной отсрочкой".

"Потому что мы понимаем, что процесс принятия будет после окончания войны, после нашей победы", – сказал он.

По мнению Чернева, есть "достаточно сдержанный оптимизм, основанный на определенных инсайдах, что хорошие новости для Украины будут на этом саммите" и что президент Владимир Зеленский едет в Вильнюс, "ожидая хорошие новости".

Политическое решение пригласить Украину в Альянс может быть принято еще и потому, что оно "в принципе, не обязывает наших партнеров ни к чему – особенно если это будет с оговоркой "когда позволят условия безопасности", отмечает Чернев.

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО считает обнадеживающим шагом отмену для Украины условия прохождения ПДЧ.

"Мы уже 15 лет в режиме "открытых дверей". Мне кажется, уже пора перешагнуть этот порог, закрыть за нами двери и иметь 33 страны на борту без каких-либо бюрократических проволочек", – сказал он.

Читайте также: Добро (не) пожаловать в НАТО. Что Украина получит на саммите в Вильнюсе: сценарии

Сергей Бережной
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