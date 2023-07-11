Украину могут пригласить в Альянс с определенной отсрочкой – глава делегации в ПА НАТО
На саммите НАТО Украина может получить приглашение в Альянс "с определенной отсрочкой". Об этом сказал в эфире Current Time глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
Чернев считает, что на саммите НАТО в Вильнюсе Украину могут пригласить вступить в Североатлантический Альянс "с определенной отсрочкой".
"Потому что мы понимаем, что процесс принятия будет после окончания войны, после нашей победы", – сказал он.
По мнению Чернева, есть "достаточно сдержанный оптимизм, основанный на определенных инсайдах, что хорошие новости для Украины будут на этом саммите" и что президент Владимир Зеленский едет в Вильнюс, "ожидая хорошие новости".
Политическое решение пригласить Украину в Альянс может быть принято еще и потому, что оно "в принципе, не обязывает наших партнеров ни к чему – особенно если это будет с оговоркой "когда позволят условия безопасности", отмечает Чернев.
Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО считает обнадеживающим шагом отмену для Украины условия прохождения ПДЧ.
"Мы уже 15 лет в режиме "открытых дверей". Мне кажется, уже пора перешагнуть этот порог, закрыть за нами двери и иметь 33 страны на борту без каких-либо бюрократических проволочек", – сказал он.
- 5 июля 2023 года представитель Белого дома заявила, что страны-члены НАТО примут решение о членстве Украины, когда она будет "соответствовать "всем требованиям и проведет необходимые реформы". В МИД отреагировали и призвали Запад реформировать свое отношение к России".
- Кирби также сообщил, что не следует рассматривать саммит НАТО в Вильнюсе как "точку принятия решений" по конкретным системам вооружения.
- Глава Главного управления разведки Буданов заявил, что ожидания украинского общества от саммита НАТО "не будут удовлетворены", а Украину не пригласят присоединиться к Альянсу во время мероприятия.
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