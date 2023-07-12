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Байден: Зеленський знає про наші зобов'язання й не хвилюється, ситуація як з Ізраїлем

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12.07.2023, 22:34
Байден: Зеленський знає про наші зобов'язання й не хвилюється, ситуація як з Ізраїлем - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявив, що не бачить можливості вступу України в НАТО поки йде війна. Проте, на його думку, президент Зеленський розуміє, що має зобов'язання від партнерів, тому український лідер "не хвилюється". Про це Байден розповів журналістам перед тим, як залишити саміт у Вільнюсі, передає CNN.

"Дивіться, єдине, що Зеленський зараз розуміє, — це те, чи є він зараз у НАТО, чи ні, не має значення, доки у нього є зобов’язання [з нашого боку – Ред.]", — сказав президент США.

Байден порівняв ситуацію з Україною з тим, як США мають справу з Ізраїлем.

"Тож він [Зеленський] не хвилюється", — сказав він.

Також Байден поділився враженнями щодо двосторонньої зустрічі з президентом України.

"Ми провели близько години разом, і я думаю, що ми на правильному шляху.Тож я почуваюся добре від поїздки, і ви знаєте, ми досягли кожної мети, яку поставили перед собою", – зазначив Байден

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Артем Джеріпа
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