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Байден: Зеленский знает о наших обязательствах и не волнуется, ситуация как с Израилем

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 22:34
Байден: Зеленский знает о наших обязательствах и не волнуется, ситуация как с Израилем - Фото
Джо Байден (Фото: EPA)

Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности вступления Украины в НАТО, пока идет война. Однако, по его мнению, президент Зеленский понимает, что у него есть обязательства от партнеров, поэтому украинский лидер "не волнуется". Об этом Байден рассказал журналистам перед тем, как покинуть саммит в Вильнюсе, передает CNN.

"Смотрите, единственное, что Зеленский сейчас понимает — это то, есть ли он сейчас в НАТО или нет, не имеет значения, пока у него есть обязательства [с нашей стороны]", — сказал президент США.

Байден сравнил ситуацию с Украиной с тем, как США имеют дело с Израилем.

"Поэтому он [Зеленский] не волнуется", – сказал он.

Также Байден поделился впечатлениями о двусторонней встрече с президентом Украины.

"Мы провели около часа вместе, и я думаю, что мы на правильном пути. Поэтому я чувствую себя хорошо от поездки, и вы знаете, мы достигли каждой цели, которую поставили перед собой", – отметил Байден.

Смотрите также: Час и двадцать минут: Байден пошутил о вступлении Украины в НАТО после войны.

Артём Джерипа
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