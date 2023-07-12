Байден: Зеленский знает о наших обязательствах и не волнуется, ситуация как с Израилем
Президент США Джо Байден заявил, что не видит возможности вступления Украины в НАТО, пока идет война. Однако, по его мнению, президент Зеленский понимает, что у него есть обязательства от партнеров, поэтому украинский лидер "не волнуется". Об этом Байден рассказал журналистам перед тем, как покинуть саммит в Вильнюсе, передает CNN.
"Смотрите, единственное, что Зеленский сейчас понимает — это то, есть ли он сейчас в НАТО или нет, не имеет значения, пока у него есть обязательства [с нашей стороны]", — сказал президент США.
Байден сравнил ситуацию с Украиной с тем, как США имеют дело с Израилем.
"Поэтому он [Зеленский] не волнуется", – сказал он.
Также Байден поделился впечатлениями о двусторонней встрече с президентом Украины.
"Мы провели около часа вместе, и я думаю, что мы на правильном пути. Поэтому я чувствую себя хорошо от поездки, и вы знаете, мы достигли каждой цели, которую поставили перед собой", – отметил Байден.
- 11-12 июля состоялся саммит НАТО в Вильнюсе. LIGA.net вела онлайн-хронику с самыми главными событиями этого мероприятия.
- В преддверии саммита Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.
- 12 июля страны G7 приняли декларацию о поддержке Украины, в которую входят гарантии безопасности.
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