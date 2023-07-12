Президент США Джо Байден пошутил и саркастически ответил на вопросы журналиста о сроках вступления Украины в НАТО после окончания войны. Соответствующее видео распространил журналист Говард Мортман.

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Журналист спросил президента Зеленского: как быстро после окончания войны он хотел бы, чтобы Украина стала членом НАТО.

Перед тем как Зеленский ответил, Байден пошутил: "Час и двадцать минут. Вы, ребята, задаете действительно глубокие вопросы".

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