UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Час и двадцать минут. Байден пошутил о сроках вступления Украины в НАТО после войны: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 19:00
Видео: Twitter Howard Mortman
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Уникальное видео. Россияне тщетно пытались поразить двумя "шахедами" украинскую РЛС в поле
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами
Поиски Титана. НАТО нечем поднять батискаф, люди внутри сами не выйдут – закручено болтами

Президент США Джо Байден пошутил и саркастически ответил на вопросы журналиста о сроках вступления Украины в НАТО после окончания войны. Соответствующее видео распространил журналист Говард Мортман.

Журналист спросил президента Зеленского: как быстро после окончания войны он хотел бы, чтобы Украина стала членом НАТО.

Перед тем как Зеленский ответил, Байден пошутил: "Час и двадцать минут. Вы, ребята, задаете действительно глубокие вопросы".

Читайте также: Что означают гарантии безопасности для Украины от G7 – объяснение ОП

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вступление в НАТОВладимир Зеленскийвойнанатошуткаджо байден
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 