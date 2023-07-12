Президент США Джо Байден пошутил и саркастически ответил на вопросы журналиста о сроках вступления Украины в НАТО после окончания войны. Соответствующее видео распространил журналист Говард Мортман.
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Журналист спросил президента Зеленского: как быстро после окончания войны он хотел бы, чтобы Украина стала членом НАТО.
Перед тем как Зеленский ответил, Байден пошутил: "Час и двадцать минут. Вы, ребята, задаете действительно глубокие вопросы".
- 11-12 июля проходит саммит НАТО в Вильнюсе. LIGA.net ведет онлайн-хронику с самыми главными событиями этого мероприятия.
- В преддверии саммита Зеленский раскритиковал союзников за нерешительность в вопросе членства Украины.
- 12 июля было опубликовано Совместное право на поддержку Украины странами-членами G7: полный текст на украинском языке.
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