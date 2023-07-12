Президент США Джо Байден пожартував і саркастично відповів на запитання журналіста щодо термінів вступу України в НАТО після закінчення війни. Відповідне відео поширив журналіст Говард Мортман.
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Журналіст запитав президента Зеленського: як швидко після закінчення війни він хотів би, аби Україна стала членом НАТО.
Перед тим як Зеленський відповів, Байден пожартував: "Година і двадцять хвилин. Ви, хлопці, ставите справді глибокі запитання".
- 11-12 липня відбувається саміт НАТО у Вільнюсі. LIGA.net веде онлайн-хроніку з найголовнішими подіями цього заходу.
- Напередодні саміту Зеленський розкритикував союзників за нерішучість у питанні членства України.
- 12 липня була опублікована Спільна декларація про підтримку України країнами-членами G7: повний текст українською.
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