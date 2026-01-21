Трамп заявив, що має намір зустрітися із Зеленським: Путін хоче угоди. Президент зараз у Києві

Президент США заявив, що веде переговори з Росією та Україною і нібито обидві сторони демонструють, що готові до угоди про мир

Дональд Трамп (Фото: EPA / GIAN EHRENZELLER)

Президент США Дональд Трамп після прибуття на Всесвітній економічний форум у Давосі заявив, що російський диктатор Володимир Путін нібито готовий підписати мирну угоду. Про це він сказав на пресконференції.

"Я веду переговори з Путіним, і, я думаю, він хоче укласти угоду. Я веду переговори з президентом Зеленським, і, думаю, він теж хоче укласти угоду", – сказав американський президент.

Трамп висловив бажання зустрітися 21 січня з президентом Володимиром Зеленським і не виключив, що той може перебувати зараз у залі форуму. Однак, як повідомив медіа радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин, Зеленський перебуває в Києві.

Президент США вкотре назвав війну Росії проти України "кривавою бійнею" і заявив, що це не йде на користь Вашингтону.

"Цю війну потрібно зупинити, тому що занадто багато людей гине, гине без необхідності. Занадто багато душ гине. Це єдина причина, з якої я зацікавлений у цьому", – сказав Трамп.

ДОПОВНЕНО о 17:30. За словами двох неназваних співрозмовників CNN та інформації Axios, Трамп планує зустрітися із Зеленським у Давосі 22 січня. Відповідаючи на запитання журналістів, президент США заявив, що зараз той момент, коли Зеленський і Путін можуть зібратися й укласти угоду. Якщо вони цього не зроблять, то вони дурні, зазначив Трамп.