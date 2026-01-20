Зеленський про Давос: Зараз займаюсь енергетикою, поїду якщо будуть домовленості

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що відвідає Всесвітній економічний форум у швейцарському Давосі, якщо на ньому буде укладено відповідні домовленості, однак поки він займається енергетичними питаннями після масованого російського обстрілу. Про це глава держави повідомив під час спілкування з медіа.

"Поки що в мене план, як допомогти людям з енергетикою. Я провів відповідні консультації зі Штабом енергетичним, також онлайн-офлайн зустрічі – оце найголовніший пріоритет. Безумовно, я обираю Україну в даному випадку, а не Економічний форум", – сказав президент.

Однак він зауважив, що "все може змінитись кожну хвилину", оскільки для нього та українців дуже важливо закінчити цю війну.

Тому, якщо будуть готові угоди між Україною та США про "План процвітання" та гарантії безпеки, то поїздка на Давос відбудеться, сказав Зеленський, вказавши, що "залишається остання миля, щоб завершити ці документи".

"Якщо будуть пакети енергетичні, або навіть зустрічі й рішення по додатковій протиповітряній обороні – безумовно, я буду їхати. Але поки що в мене є виклик в Україні, і для мене дуже важливо зараз координувати всі служби", – додав глава держави.

Він зазначив, що від української команди з Давосу надходять сигнали, що, наприклад, сторони "майже закінчили" документ про відновлення України.

"Поки що я чекаю вечора: у мене буде ще один селектор вечірній. Поставлені відповідні завдання, не хочу очікувати це дні або тижні. Хочу перевірити, як виконані завдання щодо посилення опалення й енергетики в кількох наших областях – і тому поки що буду в Києві. [...] Безумовно, завжди зустрічі з Америкою повинні закінчуватись конкретикою, конкретними результатами для посилення України або про наближення до закінчення війни. І якщо документи готові – будемо зустрічатись", – підсумував глава держави.