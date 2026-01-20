Мінімум частина з російських ракет у новій атаці зроблена у 2026 році – Зеленському
Принаймні деякі ракети, використані РФ під час масованої атаки у ніч на 20 січня, була виготовлена у 2026-му. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після спеціального енергетичного селектора.
"За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали", – розповів глава держави.
Також він повідомив про доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка стосовно застосування українських систем протиповітряної оборони для збиття ракет окупантів й щодо оновленої тактики загарбників.
Зеленський доручив військовим "негайно зв’язатися" з партнерами, щонайперше зі США, й докладно повідомити їм про "зміни російської тактики удару й особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики".
"Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання", – додав президент.
- Раніше глава держави повідомив, що за добу до нового російського удару Україна нарешті отримала потрібні ракети для ППО, що "суттєво допомогло".
- За даними Повітряних сил, захисникам вдалося збити 14 з 18 балістичних і 13 з 15 крилатих ракет, а також 315 зі 339 безпілотників.
