Мінімум частина з російських ракет у новій атаці зроблена у 2026 році – Зеленському

Глава держави повідомив про застосування РФ нововиготовлених ракет в ударі по Україні

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Принаймні деякі ракети, використані РФ під час масованої атаки у ніч на 20 січня, була виготовлена у 2026-му. Про це повідомив президент Володимир Зеленський після спеціального енергетичного селектора.

"За наявною інформацією, щонайменше частину ракет, які росіяни застосували в цьому ударі, вони виробили вже цьогоріч. Це ще раз говорить про те, як важливо, щоб санкції світу проти Росії та блокування постачання критичних компонентів реально працювали", – розповів глава держави.

Також він повідомив про доповідь командувача Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка стосовно застосування українських систем протиповітряної оборони для збиття ракет окупантів й щодо оновленої тактики загарбників.

Зеленський доручив військовим "негайно зв’язатися" з партнерами, щонайперше зі США, й докладно повідомити їм про "зміни російської тактики удару й особливого спрямування атаки на ураження обʼєктів енергетики".

"Будемо працювати й щодо запитів на ракети для систем ППО – час має значення по кожному запиту, по кожному елементу постачання", – додав президент.