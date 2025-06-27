СБУ: У російських ракетах Х-101 – до 250 західних компонентів, у "шахедах" – до 400

Така продукція потрапляє до загарбників не напряму, а через ланцюг посередників, зауважили у спецслужбі

Ракета Х-101 (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

В одній ракеті російських окупантів Х-101 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва, у "шахедах" – до 400. Про це повідомив заступник керівника Служби безпеки України Сергій Наумюк під час конференції щодо розширення санкцій проти РФ "Fair play: чесна гра", передає Укрінформ.

"Відсоток західних компонентів у ракетах та БпЛА суттєвий. Але їхня кількість може значно варіюватися залежно від типу та серії. Наприклад, СБУ встановила, що в одній російській ракеті Х-101 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва. Водночас у ракеті цього ж типу, якою росіяни вдарили по Охматдиту 8 липня 2024 року, ми ідентифікували 59 таких деталей. Це процесори, матриці, трансивери, інтегральні схеми", – розповів посадовець.

Наумюк додав, що у дронах типу Shahed (російське маркування – "Герань") залежно від серії випуску може бути до 400 електронних компонентів, виготовлених у західних країнах. Зокрема, йдеться про деталі з підприємств Австрії, Болгарії, Данії, Бразилії, Іспанії, Італії, Малайзії, Нідерландів, Німеччини, Португалії, Сербії, США, Фінляндії, Франції, Чехії, Швейцарії, Швеції тощо.

Чиновник пояснив, що така продукція потрапляє до загарбників не напряму, а через ланцюг посередників: обходити санкції Росії допомагають Китай, Індія, Об'єднані Арабські Емірати та деякі країни колишнього СНД, насамперед Казахстан і Вірменія.

Заступник глави СБУ додав, що спецслужба також документує діяльність іноземних підприємств, які постачають Москві обладнання та устаткування для виробництва військової техніки і боєприпасів, а також фіксує і розслідує кожен обстріл.

"Ми збираємо доказову базу, вживаємо заходів для притягнення до відповідальності причетних до цих злочинів. На даний час слідчими СБУ розслідується понад 120 000 кримінальних проваджень за фактами обстрілів об'єктів цивільної та критичної інфраструктури України. Понад 4000 проваджень стосуються саме ракетних ударів. Слідчі та експерти проводять у кожному випадку дослідження уламків та встановлюють виробників компонентів", – підсумував Наумюк.