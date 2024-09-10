Ракетна атака на Охматдит. Командувачу Військово-повітряних сил Росії повідомлено про підозру

Наслідки атаки (Фото: ОГП)

Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заочно повідомили про підозру російському генералу, який командував ракетним ударом по Охматдиту 8 липня. Про це повідомили пресслужби СБУ та ОГП.

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Його підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

За даними СБУ, ракетним ударом командував генерал-лейтенант Сергій Кобилаш, який на той час обіймав посаду командувача Дальньої авіації Військово-повітряних сил Росії, а згодом був підвищений на посаді та призначений командувачем Військово-повітряних сил РФ.

Про підозру оголосив генеральний прокурор Андрій Костін, перебуваючи на місці ворожої атаки разом з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора МКС Брендою Голліс.

За версією слідства, Кобилаш 8 липня приблизно о 10:45 наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням бомбардувальника Ту-95МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню дитячої лікарні. Вона влучила в один із лікувальних корпусів, у якому на той час надавалася медична допомога дітям.

Ракети такого типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами. Унаслідок удару загинули двоє цивільних людей – молода лікарка та дідусь пацієнтки. Щонайменше 34 людини, серед яких дев’ять дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей. Руйнувань зазнали приміщення лікарні, було знищено медичне обладнання.

Заступник голови СБУ Сергій Наумюк розповів, що правоохоронці допитали 112 потерпілих і 50 очевидців, провели вибухотехнічні, судово-медичні та інші експертизи, проаналізували відео з камер відеоспостережень. Він уточнив, що обстріл Охматдиту здійснила 22 гвардійська важка бомбардувальна авіаційна дивізія Дальньої авіації Повітряно-космічних військ РФ.

Встановлено, що ворожий літак піднявся у повітря з аеродрому поблизу російського міста Оленєгорськ, а запуск ракети здійснив над Саратовською областю на відстані майже 600 км від кордону України.

З території Росії Х-101 увійшла в повітряний простір України в районі Чернігівської області й почала маневрувати, постійно змінюючи траєкторію польоту через території чотирьох областей. В СБУ зазначили, що це свідчить, що ракета була запрограмована для максимального "обходу" української протиповітряної оборони й подальшого влучання в медзаклад.

Також правоохоронці встановили, що ракета, якою РФ атакувала Охматдит, була виготовлена в другому кварталі 2024 року.

Фото: СБУ

Фото: ОГП

Фото: ОГП

Фото: ОГП

У січні 2023 року СБУ оголосила підозру Кобилашу. За інформацією спецслужби, він "виконує вказівки" вищого військово-політичного керівництва РФ щодо знищення українських міст.

У листопаді йому оголосили про підозру за ракетний удар 28 квітня по Умані в Черкаській області. Тоді загинули 23 людини.

5 березня 2024 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Кобилаша. Йому інкримінують удари по українській електричній інфраструктурі з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023-го.

6 липня уродженцю Одеси Кобилашу, який віддав наказ обстріляти у рідному місті житловий комплекс "Тірас" у квітні 2022 року, заочно повідомлено про нову підозру.

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