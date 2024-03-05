Сергію Кобилашу та Віктору Соколову інкримінують злочини проти людяності, заявили в суді

Міжнародний кримінальний суд у Гаазі (Фото: Facebook)

Суд в Гаазі видав ордери на арешт командувачів Дальньої авіації Росії та Чорноморського флоту. Про це повідомляє пресслужба Міжнародного кримінального суду.

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Ордери видано на двох високопосадовців російської армії – командувача Дальньої авіації Росії Сергія Кобилаша та командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Їм інкримінують злочини, вчинені "щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року".

За інформацією МКС, Кобилаш і Соколов несуть особисту відповідальність за злочини у вигляді нападу на цивільні об’єкти, заподіяння надмірної випадкової шкоди цивільним особам або пошкодження цивільних об’єктів, а також злочин проти людяності. Йдеться про ракетні удари, завдані окупантами під їхнім командуванням по українській електроінфраструктурі з 10 жовтня 2022 року до 9 березня 2023-го.

У січні 2023 року СБУ оголосила підозру Кобилашу. За інформацією спецслужби, генерал-полковник "виконує вказівки" вищого військово-політичного керівництва РФ щодо знищення українських міст.

За даними СБУ, саме за його наказом відбуваються масовані ракетні удари по житлових будинках, лікарнях та об'єктах критичної інфраструктури з використанням Ту-160, Ту-95МС, Ту -22М3, на озброєнні яких ракети Х-555, Х-101, Х-55 та Х-22.

У травні того ж року СБУ заочно повідомила про підозру командувачу Чорноморського флоту Віктору Соколову. За даними правоохоронців, у період з 10 серпня 2022 року він віддавав накази щодо регулярних бойових пусків крилатих ракет "Калібр" по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок цього загинули четверо цивільних, ще 40 людей отримали поранення.

22 вересня Сили оборони атакували штаб ЧФ РФ ракетами. Через два дні Сили спеціальних операцій повідомили, що там нібито було знищено Віктора Соколова. Але в ГУР заявили, що розвідка не має підтвердження ліквідації командувача Чорноморського флоту.