Внаслідок ракетного удару по Севастополю 22 вересня було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій.

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Військові заявляють, що під час удару по штабу ЧФ РФ нібито ліквідовані 34 офіцерів, серед яких був і Соколов.



Ще 105 окупантів зазнали поранень, кажуть в ССО, а будівля штабу відновленню не підлягає.

Соколов є найвищим російським офіцером з усіх, ліквідованих в Україні.



Також у ССО заявили, що під час



Наголошується, що наступного дня корабель мав вийти на бойове чергування, а тому екіпаж був на борту. Соколов був призначений командувачем флоту у вересні 2022 року. Він отримав звання адмірала 6 червня цього року. Таким чином,Також у ССО заявили, що під час удару по великому десантному кораблю "Мінськ" 13 вересня знищено 62 росіянина.Наголошується, що наступного дня корабель мав вийти на бойове чергування, а тому екіпаж був на борту.

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