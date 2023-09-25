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Новини | Севастополь. ЗСУ знищили командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Соколова

Этот материал также доступен на русском
25.09.2023, 13:34
Севастополь. ЗСУ знищили командувача Чорноморського флоту РФ адмірала Соколова - Фото
Віктор Соколов (Фото: ресурс окупантів)

Внаслідок ракетного удару по Севастополю 22 вересня було знищено командувача Чорноморського флоту РФ Віктора Соколова. Про це повідомили у командуванні Сил спеціальних операцій.

Військові заявляють, що під час удару по штабу ЧФ РФ нібито ліквідовані 34 офіцерів, серед яких був і Соколов.

Ще 105 окупантів зазнали поранень, кажуть в ССО, а будівля штабу відновленню не підлягає.
Соколов був призначений командувачем флоту у вересні 2022 року. Він отримав звання адмірала 6 червня цього року. Таким чином, Соколов є найвищим російським офіцером з усіх, ліквідованих в Україні.

Також у ССО заявили, що під час удару по великому десантному кораблю "Мінськ" 13 вересня знищено 62 росіянина.

Наголошується, що наступного дня корабель мав вийти на бойове чергування, а тому екіпаж був на борту.
  • Вдень 22 вересня 2023 року у Севастополі пролунали вибухи у штабі ЧФ РФ. У мережі є багато відео з місця події.
  • Командувач Таврійського напрямку заявив, що удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу ЧФ РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.
  • Наступного дня у Севастополі також чули вибухи

Читайте також: Українцям слід за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію – віцепрем'єрка

Дмитро Гриниченко
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