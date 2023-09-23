Українцям слід за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію – віцепрем'єрка

Українцям слід за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію півострова в Україні або третіх країнах, заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", – написала вона.

У липні повідомлялось, що в Україні стартував проєкт щодо створення кадрового резерву для тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

На початку вересня Верещук заявила, що майже 180 000 людей помилково отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

Вдень 22 вересня у Севастополі пролунали вибухи в штабі Чорноморського флоту. У мережі є багато відео з місця події, зокрема безпосередньо з прильотом однієї з ракет.

Внаслідок ракетного удару по штабу Чорноморського флоту Росії в Севастополі загинули щонайменше дев'ять людей, ще 16, серед яких є російські генерали, отримали поранення.

Наступного дня у Севастополі також чули вибухи.

Уночі 21 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму.

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