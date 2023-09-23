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Українцям слід за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію – віцепрем'єрка

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 22:20
Українцям слід за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію – віцепрем'єрка - Фото
Ірина Верещук (Фото: Міністерство реінтеграції)

Українцям слід за можливості виїхати з Криму та перечекати деокупацію півострова в Україні або третіх країнах, заявила віцепрем'єрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Вкотре прошу українців за можливості виїхати з Криму. Перечекати деокупацію півострова на підконтрольній території або в третіх країнах", – написала вона.

У липні повідомлялось, що в Україні стартував проєкт щодо створення кадрового резерву для тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

На початку вересня Верещук заявила, що майже 180 000 людей помилково отримують допомогу для внутрішньо переміщених осіб.

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Артем Джеріпа
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кримвійнадеокупаціяІрина Верещук
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