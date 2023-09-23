Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию – вице-премьер

Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию полуострова в Украине или третьих странах, заявила вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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"В очередной раз прошу украинцев по возможности выехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", – написала она.

В июле сообщалось, что в Украине стартовал проект по созданию кадрового резерва для временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В начале сентября Верещук заявила, что почти 180 000 человек ошибочно получают помощь для внутренне перемещенных лиц.

Днем 22 сентября в Севастополе раздались взрывы в штабе Черноморского флота. В сети есть много видео с места происшествия, в том числе непосредственно с прилетом одной из ракет.

В результате ракетного удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере девять человек, еще 16, среди которых есть российские генералы, получили ранения.

На следующий день в Севастополе также слышали взрывы.

Ночью 21 сентября Служба безопасности Украины и Военно-морские силы нанесли масштабный огневой удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму.

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