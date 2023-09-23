UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию – вице-премьер

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 22:20
Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию – вице-премьер - Фото
Ирина Верещук (Фото: Министерство реинтеграции)

Украинцам следует по возможности выехать из Крыма и переждать деоккупацию полуострова в Украине или третьих странах, заявила вице-премьер, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"В очередной раз прошу украинцев по возможности выехать из Крыма. Переждать деоккупацию полуострова на подконтрольной территории или в третьих странах", – написала она.

В июле сообщалось, что в Украине стартовал проект по созданию кадрового резерва для временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

В начале сентября Верещук заявила, что почти 180 000 человек ошибочно получают помощь для внутренне перемещенных лиц.

Читайте также: Буданов: Маск не выключал Starlink специально перед ударом по Севастополю

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаКрымдеоккупацияирина верещук
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 