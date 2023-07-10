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В Украине собирают кадровый резерв для работы в деоккупированных Крыму и Донбассе

Цей матеріал також доступний українською
10.07.2023, 19:07
В Украине собирают кадровый резерв для работы в деоккупированных Крыму и Донбассе - Фото
Ирина Верещук (Фото: International Summit of Cities and Regions)

В Украине стартовал проект по созданию кадрового резерва для временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Сегодня в Кабинете министров состоялось заседание по этому поводу, сюжет об этом показали на телемарафоне.

Как отмечается, после победы над Россией, территории, которые девять лет находились под оккупацией, будут иметь дефицит кадров.

Поэтому сейчас в кадровый резерв набирают специалистов разных профессий – преподавателей, медиков, юристов, бухгалтеров, инспекторов по кадрам, IT-специалистов и других.

В целом на выбор есть около 20 направлений работы.

По словам вице-премьера Ирины Верещук, кадровый резерв, специалисты из которого поедут работать на деоккупированные территории Крыма и Донбасса, необходимо соответствующим образом подготовить.

Как отмечается, украинские вузы уже представили магистерские программы.

Сообщается, что за неделю работы в реестр кадровых резервистов подали документы более 300 желающих, и 80% из них хотят работать в Крыму.

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Наталья Медведева
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