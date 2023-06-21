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У Зеленского рассказали, как будут выдворять россиян из Крыма: коллективно не получится

Цей матеріал також доступний українською
21.06.2023, 15:54
У Зеленского рассказали, как будут выдворять россиян из Крыма: коллективно не получится - Фото
Тамила Ташева (Фото - скриншот с видео)

После деоккупации Крыма с территории полуострова начнут выдворять россиян, которые незаконно поселились там после 2014 года, однако выдворить граждан РФ коллективно не получится. Об этом заявила представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева в эфире телемарафона.

Она сообщила, что сейчас в Крыму незаконно проживают от 500 000 до 800 000 граждан РФ, приехавших после 2014 года.

"Ответ прост: они все должны выехать из Крыма, мы их будем выдворять. Именно поэтому призываем их быстрее выезжать, чтобы нам меньше было работы по выдворению таких лиц, потому что коллективно выдворить мы их не можем", – отметила Ташева.

По ее словам, в отношении таких лиц нужно будет применять индивидуальные решения – этого требует международное право. Если бы Украина решила выдворить россиян коллективно, на это обратили бы внимание международные партнеры.

"Это большая бюрократия, но нам нужно будет [создать] разветвленную сеть тех органов, которые могут очень оперативно выдавать такие индивидуальные решения <…> Нам нужно уже сейчас эту инфраструктуру продумать. Но ключевое: они все точно будут уезжать. Потом, если захотят, [могут] подать в украинские миграционные органы прошение о том, можно ли им проживать на территории суверенного украинского государства", – сказала Ташева.

Она подчеркнула, что когда Крым будет деоккупирован, сначала там будут функционировать военные администрации, потом – военно-гражданские. Через некоторое время, "после наступления определенных критериев", в частности в сфере безопасности, начнется переход к гражданской жизни через выборы.

  • ГУР обратилось к крымчанам с призывом и дальше сообщать информацию об оккупантах, чтобы приблизить освобождение полуострова.
  • Россия продолжает строить оборонительные рубежи в тылу, в частности во временно оккупированном Крыму: смотрите спутниковые фото.

Читайте также: Из-за "бавовны" из Крыма уехали тысячи человек, а гостиницы заполнены на 1% – Ташева

Оксана Житнюк
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