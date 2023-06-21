РФ строит оборону на админгранице Крыма и Херсонской области – фото британской разведки

Несмотря на интенсивные бои на юге Украины, Россия продолжает строить оборонительные рубежи в тылу, в частности, во временно оккупированном Крыму. Политическим приоритетом РФ остается сохранение контроля над полуостровом, говорится в сводке разведки Великобритании.

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Отмечается, что в последние недели Россия продолжила прилагать "значительные" усилия для строительства оборонительных рубежей в глубоком тылу, особенно на подступах к оккупированному Крыму.

В частности, в это входит большая оборонная зона протяженностью 9 км, в 3,5 километра севернее города Армянска, на узком сухопутном перешейке, соединяющем Крым с Херсонской областью.

Такие "продуманные" средства обороны подчеркивают оценку командования РФ, что украинские силы способны напрямую атаковать Крым, пишет Британская разведка.

Россия продолжает рассматривать в качестве политического приоритета сохранение контроля над Крымом, подытожили в ведомстве.

17 июня 2023 года появились спутниковые снимки с оборонными сооружениями оккупантов в Крыму.

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