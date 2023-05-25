Разведка Британии предположила, что Россия "нарисовала" огромную Z в Черном море – карта

Данные перемещения судов в Черном море были дистанционно подделаны в виде символа российской агрессии против Украины. Это может привести к авариям, сообщается в своде разведки Великобритании.

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Данные автоматической идентификационной системы судов (AIS) были дистанционно подделаны, чтобы создать изображение 65-километрового символа оккупантов Z.

Система AIS используется для отслеживания судов, в том числе для обеспечения их безопасности.

По сфабрикованным данным предполагалось, что скорость судов составляла до 188 километров в час (102 узлов), что еще больше свидетельствует о поддельности информации, отмечает ведомство.

В британской разведке предполагают, что пророссийские субъекты могли провести эту информационную спецоперацию, чтобы "укрепить моральный дух России в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления ".

В ведомстве отметили, что подделка данных AIS повышает риск морских аварий.

Несмотря на такие виртуальные информационные спецоперации, физически русский флот "остается уязвимым", пишет английская разведка.

"Разведывательное судно Иван Хурс, вероятно, было атаковано 24 мая 2023 года", – заключают в сообщении.

24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, оккупанты заявляли о якобы атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ.

5 мая президент Зеленский намекнул на успешные атаки украинских морских дронов на враждебные цели.

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