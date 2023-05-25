UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разведка Британии предположила, что Россия "нарисовала" огромную Z в Черном море – карта

Цей матеріал також доступний українською
25.05.2023, 10:19
Разведка Британии предположила, что Россия
Корабль РФ Иван Хурс

Данные перемещения судов в Черном море были дистанционно подделаны в виде символа российской агрессии против Украины. Это может привести к авариям, сообщается в своде разведки Великобритании.

Данные автоматической идентификационной системы судов (AIS) были дистанционно подделаны, чтобы создать изображение 65-километрового символа оккупантов Z.

Система AIS используется для отслеживания судов, в том числе для обеспечения их безопасности.

По сфабрикованным данным предполагалось, что скорость судов составляла до 188 километров в час (102 узлов), что еще больше свидетельствует о поддельности информации, отмечает ведомство.

В британской разведке предполагают, что пророссийские субъекты могли провести эту информационную спецоперацию, чтобы "укрепить моральный дух России в преддверии ожидаемого украинского контрнаступления ".

В ведомстве отметили, что подделка данных AIS повышает риск морских аварий.

Несмотря на такие виртуальные информационные спецоперации, физически русский флот "остается уязвимым", пишет английская разведка.

"Разведывательное судно Иван Хурс, вероятно, было атаковано 24 мая 2023 года", – заключают в сообщении.

Фото Geollect
  • 24 апреля 2023 года во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы, оккупанты заявляли о якобы атаке надводных дронов на Черноморский флот РФ.
  • 5 мая президент Зеленский намекнул на успешные атаки украинских морских дронов на враждебные цели.

Читайте также: Украина собирает флот дронов-камикадзе. Какие у них характеристики и кто их еще использует

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнадезинформациячерное моребританская разведкаантиукраинская символика
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 