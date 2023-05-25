Розвідка Британії припустила, що Росія "намалювала" величезну Z у Чорному морі – карта

Дані переміщення суден у Чорному морі були дистанційно підроблені у вигляді символу російської агресії проти України. Це може спричинити аварії, повідомляється у зведенні розвідки Великої Британії.

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Зазначається, що дані автоматичної ідентифікаційної системи суден (AIS) були дистанційно підроблені, щоб створити зображення 65-кілометрового символу окупантів Z.

Система AIS використовується для відстеження суден, зокрема для забезпечення їхньої безпеки.

За сфабрикованими даними передбачалося, що швидкість суден становила до 188 кілометрів на годину (102 вузлів), що ще більше свідчить про підробленість інформації, зауважує відомство.

У британській розвідці припускають, що проросійські суб'єкти могли провести цю інформаційну спецоперацію, щоб "зміцнити моральний дух Росії напередодні очікуваного українського контрнаступу".

У відомстві зазначили, що підробка даних AIS підвищує ризик морських аварій.

Попри такі віртуальні інформаційні спецоперації, фізично російський флот "залишається вразливим", пише британська розвідка.

"Розвідувальне судно Іван Хурс, ймовірно, було атаковано 24 травня 2023 року", – підсумовують у повідомленні.

24 квітня 2023 року у тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи, окупанти заявляли про нібито атаку надводних дронів на Чорноморський флот РФ.

5 травня президент Зеленський натякнув на успішні атаки українських морських дронів на ворожі цілі.

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