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Росія будує оборону на межі Криму та Херсонської області – фото британської розвідки

Этот материал также доступен на русском
21.06.2023, 09:35
Росія будує оборону на межі Криму та Херсонської області – фото британської розвідки - Фото
Окопи в Криму (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Попри інтенсивні бої на півдні України, Росія продовжує будувати оборонні рубежі в тилу, зокрема, у тимчасово окупованому Криму. Політичним пріоритетом РФ залишається збереження контролю над півостровом, йдеться у зведенні розвідки Великої Британії.

Зазначається, що впродовж останніх тижнів Росія і далі докладає "значних" зусиль для будівництва оборонних рубежів у глибокому тилу, особливо на підступах до окупованого Криму.

Зокрема, до цього входить велика оборонна зона протяжністю 9 км, у 3,5 кілометри північніше від міста Армянськ, на вузькому сухопутному перешийку, що сполучає Крим з Херсонською областю.

Такі "продумані" засоби оборони підкреслюють оцінку командування РФ, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим, пише Британська розвідка.

Росія продовжує розглядати як політичний пріоритет збереження контролю над Кримом, підсумували у відомстві.

Фото: Розвідка Великої Британії

Фото: Розвідка Великої Британії

Армянськ на мапі deepstate

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Артем Джеріпа
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