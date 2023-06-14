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ГУР обратилось к жителям Крыма: Именно ваш вклад может стать решающим в освобождении

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 16:36
ГУР обратилось к жителям Крыма: Именно ваш вклад может стать решающим в освобождении - Фото
Кирилл Буданов (Скріншот)

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что базирующаяся во временно оккупированном Крыму российская компания Черноморнефтегаз активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова. ГУР обратилось к местным жителям с призывом и дальше сообщать информацию об оккупантах, чтобы приблизить освобождение Крыма.

"Граждане Украины, временно находящиеся под оккупацией рашистов, напоминаем, что вы можете приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины!" – говорится в сообщении.

В ГУР говорят, что благодаря местным жителям удается не только уничтожать врага, но и спасать жизнь украинских воинов и мирных жителей.

"Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года", – отметили в разведке.

ГУР просит и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

- пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;
- складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;
– точек размещения, хранения и ремонта военной техники;
– мест размещения РЭР и РЭБ-средств (характерный признак: антенны и локаторы);
– штабов и пунктов управления оккупационными войсками;
– мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

Официальный бот: @povertaemosvoe_bot

"Пишите активнее, возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Чем будет больше информации – тем скорее наступит освобождение", – призвало ГУР.

  • Российские оккупанты размещают военных в детских лагерях и мини-гостиницах прибрежных районов Крыма, где продолжается активное строительство укреплений.
  • Оккупанты также ужесточили меры по поиску украинского подполья.

Вадим Ребрина
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