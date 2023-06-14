ГУР обратилось к жителям Крыма: Именно ваш вклад может стать решающим в освобождении

Главное управление разведки Минобороны сообщает, что базирующаяся во временно оккупированном Крыму российская компания Черноморнефтегаз активно разрабатывает планы по эвакуации своих сотрудников и их родственников с полуострова. ГУР обратилось к местным жителям с призывом и дальше сообщать информацию об оккупантах, чтобы приблизить освобождение Крыма.

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"Граждане Украины, временно находящиеся под оккупацией рашистов, напоминаем, что вы можете приблизить деоккупацию наших земель Силами обороны Украины!" – говорится в сообщении.

В ГУР говорят, что благодаря местным жителям удается не только уничтожать врага, но и спасать жизнь украинских воинов и мирных жителей.

"Именно ваш вклад может стать решающим в возвращении Украине границ 1991 года", – отметили в разведке.

ГУР просит и дальше сообщать информацию о расположении оккупационных сил и средств:

- пунктов дислокации, адресов проживания личного и руководящего состава оккупационных войск;

- складов хранения снарядов и горюче-смазочных материалов;

– точек размещения, хранения и ремонта военной техники;

– мест размещения РЭР и РЭБ-средств (характерный признак: антенны и локаторы);

– штабов и пунктов управления оккупационными войсками;

– мест хранения и точек дежурства средств противовоздушной обороны (ПВО).

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"Пишите активнее, возвращение Крыма под контроль Украины неизбежно. Чем будет больше информации – тем скорее наступит освобождение", – призвало ГУР.

Российские оккупанты размещают военных в детских лагерях и мини-гостиницах прибрежных районов Крыма, где продолжается активное строительство укреплений.

Оккупанты также ужесточили меры по поиску украинского подполья.

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