Россия усилила полицейский режим в Крыму, боится за Керченский мост – Центр сопротивления

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму ужесточили меры по поиску украинского подполья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечается, украинские патриоты активизировали деятельность на оккупированном полуострове, и россияне ужесточили меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост.

Оккупанты стали более тщательно проверять личные документы, транспортные средства и документы на них.

"Обычно оккупанты проверяют историю браузера и на подписки телеграмм и вайбер каналов. Также оккупантов интересует, установлен ли на телефоне VPN, чтобы обходить блокировку украинских сайтов", – говорится в сообщении.

ЦНС призвал жителей временно оккупированных территорий быть бдительными – чистить историю браузеров и отписываться от украинских телеграм-каналов перед выходом на улицу.

8 июня сообщалось, что российские оккупанты размещают военных в детских лагерях и мини-отелях прибрежных районов Крыма, где идет активное строительство укреплений.

9 июня стало известно, что на Перекопском направлении оккупанты ставят "зубы дракона".

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