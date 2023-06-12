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Россия усилила полицейский режим в Крыму, боится за Керченский мост – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
12.06.2023, 11:20
Россия усилила полицейский режим в Крыму, боится за Керченский мост – Центр сопротивления - Фото
Крымский мост (Фото: EPA)

Российские оккупанты во временно оккупированном Крыму ужесточили меры по поиску украинского подполья. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, украинские патриоты активизировали деятельность на оккупированном полуострове, и россияне ужесточили меры безопасности на пунктах въезда на незаконно построенный Керченский мост.

Оккупанты стали более тщательно проверять личные документы, транспортные средства и документы на них.

"Обычно оккупанты проверяют историю браузера и на подписки телеграмм и вайбер каналов. Также оккупантов интересует, установлен ли на телефоне VPN, чтобы обходить блокировку украинских сайтов", – говорится в сообщении.

ЦНС призвал жителей временно оккупированных территорий быть бдительными – чистить историю браузеров и отписываться от украинских телеграм-каналов перед выходом на улицу.

Читайте также: Россияне готовят "эвакуацию" с севера Крыма – Центр сопротивления

Наталья Медведева
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войнаКрымкерченский мостцнс
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