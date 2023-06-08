На курортах Крыма оккупанты занимают детские лагеря и строят укрепления – Радио Свобода
08.06.2023, 16:20
Российские оккупанты (Фото: КрымSOS)
Российские оккупанты размещают военных в детских лагерях и мини-отелях прибрежных районов Крыма, где идет активное строительство укреплений. Об этом сообщает Крым.Реалии (проект Радіо Свобода).
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Издание сообщает со ссылкой на крымское правозащитное движение Qırım Gayesi (Крымская идея): "жителей прибрежных поселков предупредили, что курортного сезона не будет и в любой момент пляжи будут полностью закрыты для прохода гражданских лиц".
Источники движения также утверждают, что оккупанты реквизируют имущество детских лагерей и "бессрочно" размещают российских военных в мини-отелях в тех районах, где возводятся прибрежные укрепления.
- Глава ГУР Буданов заявлял, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что дипломатическое решение войны может заключаться в возвращении к границам Украины по состоянию на 2013 год.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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