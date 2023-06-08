На курортах Крыма оккупанты занимают детские лагеря и строят укрепления – Радио Свобода

Российские оккупанты размещают военных в детских лагерях и мини-отелях прибрежных районов Крыма, где идет активное строительство укреплений. Об этом сообщает Крым.Реалии (проект Радіо Свобода).

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Издание сообщает со ссылкой на крымское правозащитное движение Qırım Gayesi (Крымская идея): "жителей прибрежных поселков предупредили, что курортного сезона не будет и в любой момент пляжи будут полностью закрыты для прохода гражданских лиц".

Источники движения также утверждают, что оккупанты реквизируют имущество детских лагерей и "бессрочно" размещают российских военных в мини-отелях в тех районах, где возводятся прибрежные укрепления.

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