На курортах Криму окупанти розміщуються в дитячих таборах і будують укріплення – Радіо Свобода
08.06.2023, 16:20
Россійські оккупанти (Фото: КримSOS)
Російські окупанти розміщують військових у дитячих таборах та мініготелях прибережних районів Криму, де триває активне будівництво укріплень. Про це повідомляє Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).
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Видання повідомляє з посиланням на кримський правозахисний рух Qırım Gayesi (Кримська ідея): "мешканців прибережних селищ попередили, що курортного сезону не буде і будь-якої миті пляжі повністю закриють для проходу цивільних осіб".
Джерела руху також стверджують, що окупанти реквізують майно дитячих таборів і "безстроково" розміщують російських військових у мініготелях у тих районах, де зводяться прибережні укріплення.
- Глава ГУР Буданов заявляв, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом – військовою силою та дипломатією.
- Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що дипломатичне рішення війни може полягати у поверненні до кордонів України на 2013 рік.
- Міністр оборони Олексій Рєзніков вважає, що Україна може повернути Крим без боїв.
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