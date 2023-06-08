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На курортах Криму окупанти розміщуються в дитячих таборах і будують укріплення – Радіо Свобода

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08.06.2023, 16:20
На курортах Криму окупанти розміщуються в дитячих таборах і будують укріплення – Радіо Свобода - Фото
Россійські оккупанти (Фото: КримSOS)

Російські окупанти розміщують військових у дитячих таборах та мініготелях прибережних районів Криму, де триває активне будівництво укріплень. Про це повідомляє Крим.Реалії (проєкт Радіо Свобода).

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Видання повідомляє з посиланням на кримський правозахисний рух Qırım Gayesi (Кримська ідея): "мешканців прибережних селищ попередили, що курортного сезону не буде і будь-якої миті пляжі повністю закриють для проходу цивільних осіб".

Джерела руху також стверджують, що окупанти реквізують майно дитячих таборів і "безстроково" розміщують російських військових у мініготелях у тих районах, де зводяться прибережні укріплення.

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Сергій Бережний
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