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Россия ставит "зубы дракона" на Перекопе, планирует отступать вглубь Крыма – Минобороны

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2023, 13:33
Россия ставит
Анна Маляр (Фото: t.me/annamaliar)

Российские войска возводят оборонительные рубежи с помощью так называемых зубов дракона на подступах к территории временно оккупированного Крыма, потому что рассматривают возможность отступления вглубь полуострова. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Она отметила, что россияне строят укрепления в глубине временно оккупированной территории, на расстоянии от нынешней линии боевого столкновения.

По данным Минобороны, оккупанты устанавливают "зубы дракона" на Перекопском направлении.

"Установка бетонных препятствий, "зубов дракона", свидетельствует, что военное руководство России рассматривает возможность отступления к дальним рубежам, в частности вглубь временно оккупированного Крыма", – заявила Маляр.

Она добавила, что российским военнослужащим, находящимся на линии боевого столкновения, за спинами которых оборудуют оборонительные рубежи, предположительно грозит гибель.

"В таких условиях путем спасения остается только добровольная сдача в плен", – отметила замглавы Минобороны.

Россия ставит "зубы дракона" на Перекопе, планирует отступать вглубь Крыма – Минобороны

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Наталья Медведева
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